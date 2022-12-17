إسلام آباد 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء هجوم مسلح نفذته عناصر مجهولة اليوم على سيارة في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين يستلقون دراجات نارية أطلقوا النار على سيارة يستقلها سكان محلون، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص .وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الحادث، وقامت بعمليات تمشيط للبحث عن الجناة، الذين تمكنو من الفرار ، مشيراً إلى أنه لم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية عن الحادث .// انتهى //16:22ت م0041