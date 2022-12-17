بريدة 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما أظهرته الإحصاءات والأرقام للتقرير الختامي لمهرجان بريدة للتمور لعام 2022م، وما تضمنه من فعاليات وبرامج مصاحبة تعني بالتمور ومشتقاتها التي تجاوزت مبيعاته ملياري ريال، بمشاركة أكثر من أربعة آلاف شاب وفتاة وعدد من الأسر المنتجة والحرفيين، إلى جانب عقد ورش العمل والمؤتمرات الدولية التي أسهمت في تطوير هذا المنتج الوطني تحقيقا لرؤية المملكة 2030.وأكد سموه أن مهرجان بريدة للتمور شهد إقبالاً من وفود وضيوف دول الخليج العربي والدول الأجنبية الصديقة من ممثلي الدول والسفراء والوزراء والزوار من شرائح المجتمع كافة، لافتاً النظر إلى أن إحصاءات المهرجان بينت أن إجمالي السيارات التي وردت إلى المهرجان 92356 سيارة، وبلغ عدد العبوات 32046821 عبوة، وإجمالي وزن المنتجات 96149463 طنا، فيما كانت المبيعات داخل المهرجان 1.538.391.408 ريالات، وخارج المهرجان 1.327.165.298 ريالا ليصل إجمالي المبيعات 2.865.556.706 ريالات، وعدد الزوار أكثر من 396 ألف زائر.وثمن سمو أمير القصيم, للمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ومدير الفرع بالمنطقة، والقائمين على المهرجان ما بذلوه من جهود وما تحقق من عمل مميز في جميع برامجه وفعالياته.// انتهى //16:22ت م0042