الرياض 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسيبدأ وفدٌ من لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد غدًا زيارةً إلى المنطقة الشرقية انطلاقًا من الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الشورى، وضمن التواصل القائم بينه وبين مجالس المناطق حيث سيلتقي خلالها بصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.وسيلتقي وفد مجلس الشورى خلال الزيارة بعددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية كما سيطَّلع على الخدمات التي تُقدم، حرصًا على ضمان رفع جودة الخدمات المُقدمة من كافة الجهات الحكومية.وأوضحت الأميرة الجوهرة بنت فهد أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من التواصل البنّاء والمُستمر بين مجلس الشورى مع مجالس المناطق، مؤكدةً حرص مجلس الشورى على الاطلاع على الخدمات المُقدمة والوقوف على المُنجزات، والاطلاع بشكل مباشر على المشاريع وما تقدمه الأجهزة الحكومية.وأكدت أن مجلس الشورى يحرص من خلال دراسة تقارير الأجهزة الحكومية على معالجة أوجه القصور في الخدمات المُقدمة ، والبحث عن كل ما يدعم أعمالها، ويراعي من خلال زياراته ولقاءاته الوقوف على كافة الاحتياجات لتضمين تقاريره كافة الملاحظات.وسيزور وفد مجلس الشورى ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وأرامكو السعودية، ومركز الملك عبدالعزيز العالمي الثقافي "إثراء"، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، كما سيلتقي خلال هذه الزيارات بمسؤولي الجهات من خلال اجتماعات عديدة.ويضم الوفد أعضاء مجلس الشورى, الدكتور خالد السيف، وسعد السبتي، وسعد العتيبي، والدكتور سعد العمري، والدكتور طارق الشمري، والدكتورة عائشة عريشي، وعبدالرحمن السياري، والدكتور عبدالله السلامة، والدكتور فارس العصيمي، والدكتور فهد الطياش، واللواء مساعد الخالدي، ومحمد الحميضي، وناصر الدغيثر، والدكتور هشام الفارس، وعدد من المسؤولين في المجلس.// انتهى //16:37ت م0043