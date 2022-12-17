مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسأدانت رابطة العالم الإسلامي الهجومَ الذي تعرَّضت له قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، الذي أدى لمقتل جندي وإصابة آخرين.وجدَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، التأكيدَ على موقف رابطة العالم الإسلامي الرافض والمدين للعنف بكل أشكاله ومسبباته،معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب إيرلندا، ولأسرة الأمم المتحدة، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //16:48ت م0045