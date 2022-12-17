رفحاء 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسأقامت هيئة تطوير محمية الامام تركي بن عبد الله الملكية أمس أولى الجلسات الحوارية الطبية التخصصية "صحتكم أمانة"، بمشاركة خمسة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مجال طب الأطفال، والجراحة العامة وجراحة الصدر ،وطب الأسرة، وجراحة العظام، وذلك على مسرح الفعاليات بحديقة لينة العامة ضمن فعاليات ‫شتاء درب زبيدة‬ الوجهة شمالية المقام حالياً في قرية لينة التاريخية (105كلم جنوب محافظة رفحاء)،ويستمر حتى 15 من شهر مارس المقبل.وتناولت الجلسة الحوارية أهم المحاور الطبية في ذات التخصصات، إضافة إلى النصائح الصحية الطبية والتوعوية، وتلقي الاستفسارات من الحضور.// انتهى //16:48ت م0046