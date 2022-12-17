الدرب 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واستخطَّى زوَّارُ مهرجان محافظة الدرب السياحي للتسوق والترفيه المقام حالياً بجوار حديقة أبو يحيى بالمحافظة حاجز الـ13 ألف خلال الأسبوعين الماضيين من انطلاق المهرجان.ولاقت فعاليات المهرجان المقام على مساحة تقدر بحوالي 70 ألف متر مربع تفاعلاً كبيراً من قبل الأسر والعوائل الذين حرصوا على حضور الفعاليات التي تستمر 90 يوماً.ويتضمن المهرجان الذي يفتتح أبوابة طيلة أيام الأسبوع على العديد من الفعاليات تشمل خيمة تسويقية وترفيهية، ومسرحاً للطفل، ومدينة ألعاب، إلى جانب ركن لعرض احتياجات الأسرة من المواد الغذائية والاستهلاكية كما يتضمن العديد من البرامج والمسابقات المتنوعة، والعروض الفنية والمسرحية، التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة، حيث يتاح للزوار فرصة شراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مخفضة طيلة مدة المهرجان، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية.// انتهى //17:34ت م0048