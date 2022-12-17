انجامينا 23 جمادى الاولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022م واسالتقى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، بالعاصمة الأمريكية واشنطن ، نائبة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، ايمي بوب.وجرى خلال اللقاء بحث القضايا محل الاهتمام المشترك بين الطرفين، خاصة موضوع الهجرة في تشاد، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول ضبط تنقل الأشخاص وإيجاد حلول مستدامة لمشكلة الهجرة.// انتهى //17:44ت م0049