الصياهد 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واساشعلت منافسات شوط البداوة لفئة الصفر اليوم, الحماس في جماهير مدرجات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".وشهد استعراض 10 مشاركين زجوا بـ 400 متن في شوط البداوة للون الصفر إقبال الجماهير المحبّة للتراث الشعبي الذين حضروا للمدرجات منذ ساعات الصباح الباكر، متفاعلين مع عروض المنقيات ومرددين الأهازيج والشيلات والتصوير لتوثيق اللحظات في ميدان العرض خلال منافسات استعراض المنقيات والفرديات في الميدان أمام لجنة التحكيم النهائي.يُذكر أن إدارة مهرجان الإبل خصصت بوابات خارجية تستقبل الجماهير وفق منظومة من الإجراءات التي تسهل توجيههم إلى المنصة الخاصة بهم، ثم إلى مقاعدهم المخصصة, حيث وفرت أكثر من 6000 مقعد تم تغطيتها بمظلات لاستقبال الزوار من مشجعي مسابقات الإبل من مختلف الفئات، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 7 آلاف موقف للسيارات وزّعت عند البوابة الرئيسة ومدرجات الجماهير.كما ضمّت المدرجات عددًا كبيرًا من السماعات ذات الدقة والجودة العالية في الصوت بهدف تمكين جميع الحاضرين من سماع إعلان النتائج والتفاعل معها، وجهّزت كذلك إدارة المهرجان ميدان العرض أمام الجمهور بشاشات عرض 8×4 تساعد الجماهير على مشاهدة عرض الفرديات والمنقيات عن كثب وبكل وضوح.// انتهى //18:08ت م0057