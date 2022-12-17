ينبع 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسزار وفد من الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس الهيئة الملكية بينبع اطلع خلالها على آليات تنفيذ الهيئة لمشاريعها في مدينة ينبع الصناعية والمواصفات العالمية التي تطبقها خلال تنفيذ مشاريعها وبنيتها التحتية.وجرى خلال الزيارة بحث تبادل الخبرات, واستعراض مشاريع البنى التحتية بمدينة ينبع الصناعية التي تم تصميمها وفق أعلى المواصفات الفنية لتكون إضافة معمارية للمدينة الصناعية، وتناولت العروض المقدمة المخطط الإرشادي للمدينة والتوسع المستقبلي التي تتماشى مع رؤية ورسالة الهيئة الملكية، كما اطلع الوفد على الصناعات المساندة والخدمات السكنية والتجارية في المدينة الصناعية، ومشروع المدينة الذكية، وعرض مماثل عن مشاريع قطاع التشغيل والصيانة، وآخر عن دورة حياة المشروع.// انتهى //18:16ت م0058