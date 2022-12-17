الصياهد 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسأعلنت لجنة التحكيم النهائي اليوم، نتائج الفائزين في شوط فئة البداوة لون الصفر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7 بحصول عبدالعزيز بن عميرة بالمنقية "صفر نجد"، على المركز الأول.ونال المركز الثاني عبدالله المطيري بالمنقية "العباديات"، وجاء في المركز الثالث ناصر العتيبي، وفاز بالمركز الرابع سليمان العتيبي، وجاءت المنقية "ندر السلطانات" لمالكها سامح المطيري بالمركز الخامس, فيما نال محمد النفيعي المركز السادس، وفي المركز السابع مصلح المطيري بالمنقية "صلفات الصفر"، وحققت المنقية "القايدات" لمالكها فالح الهاجري المركز الثامن، وجاء في المركز التاسع دوخي العتيبي بالمنقية "دواخات"، وحل في المركز العاشر خالد الرشيدي بالمنقية "سبلات".// انتهى //18:17ت م0059