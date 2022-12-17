القدس المحتلة 23 جمادي الأولى 1444هـ الموافق 17ديسمبر 2022م واسحذرت الرئاسة الفلسطينية من محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي تكريس سياسة الاستيطان "الأبارتهايد " كبديل عن السلام العادل القائم على القرارات الدولية.وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان : إن محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلية تكريس سيادته على الأرض الفلسطينية أمر مرفوض، وأن تصريحات قوات الاحتلال الإسرائيلية حول ذلك تشكل تحدياً لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 والذي اعتبر الاستيطان غير شرعي ، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية التي يظهر الاحتلال بشكل مستمر نواياه المعادية لها ، وأنه لا سلام بدون أن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة .// انتهى //18:17ت م0060