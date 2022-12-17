الصياهد 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسحققت المطية عشم لمالكها سالم المري أفضل توقيت في الأشواط المسائية بزمن 6.01.563 دقيقة خلال الشوط التاسع في ثاني أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالصياهد.وجاءت بقية نتائج المركز الأول في الأشواط على النحو التالي: عبدالله المخلفي، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز في شوطين، هجن سيح السالم، عبدالرحمن المري، ناصر المري، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في شوطين، عبدالله البري.// انتهى //18:17ت م0061