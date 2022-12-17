الصياهد 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسحظيت الخيام الشعبية التي نصبتها إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة المقامة تحت شعار "همة طويق"، وخصصتها للزوار والمشاركين، بإقبال كبير من مختلف الحاضرين للصياهد الجنوبية شمال العاصمة الرياض، سواءً من المشاركين أو جماهير وزوار المهرجان.وحرصت إدارة المهرجان على نصب الخيام "بيوت الشعر" بمختلف مساحتها في عددٍ من المواقع على أرض المهرجان، ونفذت بها جملة من الفعاليات الشعبية التي تبرز تراث وحضارة أهل البادية في الجزيرة العربية، بالإضافة إلى محاكاة الأجواء الشتوية، التي طالما اقترنت بها واحدة من عادات الشعب السعودي خلال هذا الفصل، المتمثلة في نزهات البر "الكشتات"، مضفيةً في الفعاليات المنفذة جانب ترفيهي، لاسيما التي يستمتع بها الموظفين بعد ساعات العمل في المهرجان، لتُضفي على ساحات المناطق التي شملتها الفعاليات طابعًا تراثيًا روعي أن يلبي ميول وتطلعات جميع مرتادي المهرجان كبارًا وصغارًا.// انتهى //18:23ت م0062