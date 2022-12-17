الرياض 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسحقق الأهلي كأس بطولة الأندية للغطس لجميع الفئات السنية التي استمرت ثلاثة أيام على مسبح وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض خلال الفترة من 15 - 17 ديسمبر الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.وجاء النادي الأهلي في المركز الأول في الترتيب العام بـ 281 نقطة ونادي الهلال ثانياً بـ 189 نقطة وجاء نادي جبة ثالثاً بـ 135 نقطة.وحصل لاعب نادي الأهلي أحمد الشمراني على جائزة أفضل لاعب فئة الأشبال، وفي فئة الناشئين حصل الاعب خالد الغامدي على أفضل لاعب، وفي فئة البراعم حصل الاعب أياد عويس على جائزة أفضل لاعب.وشارك في البطولة 40 لاعباً من ستة أندية هي : الأهلي، الشباب، الهلال، جبه، الرياض، الاغر، وقاد البطولة تحكيمياً 7 حكام.وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية بين الأندية في لعبة الغطس وصناعة واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية للعبة.// انتهى //18:23ت م0063