مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسحقق الاتحاد كأس بطولة أندية الغربية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية التي استمرت يومين على مسبح مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة بالشرائع خلال الفترة من 16 - 17 ديسمبر الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.وجاء نادي الاتحاد في المركز الأول في الترتيب العام بـ 39878 نقطة ونادي عكاظ ثانياً بـ 34052.9 نقطة وجاء نادي وج ثالثاً بـ 30418.6 نقطة.وشارك في البطولة 330 سباحًا من 17 نادي, فيما قاد البطولة تحكيميًا 25 حكمًا.وتأتي البطولة استمرار لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط واستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //18:30ت م0066