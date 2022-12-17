القدس المحتله 23 جمادي الأولى 1444هـ الموافق 17ديسمبر 2022م واساستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .وقال منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في نابلس غسان دغلس في تصريح : إن قوات الاحتلال استولى على 3492 دونماً من أراضي المواطنين في قرية عقربا، جنوب شرق نابلسوذلك في إطار السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وضمها للمستوطنات التي تتوسع بشكل مستمر، محذراً من سيطرة القوات الإسرائيلية والمستوطنين على معظم السفوح الشرقية للضفة الغربية، باعتبارها مناطق استراتيجية تمنع عملية الاستيلاء عليها من إقامة دولة فلسطينية متصلةجغرافياً .//انتهى//18:32ت م0067