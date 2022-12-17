الصياهد 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسنظم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة ممثلاً في لجنة الموارد البشرية اليوم ندوة بعنوان "القيم المؤسسية وأخلاقيات العمل", بمشاركة خبير الموارد البشرية الدكتور سمير الحسين.وأكد الحسين خلال الندوة أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعكس ما تتمتع به المملكة من إرث ثقافي أصيل وتراث وطني متنوع يمثل إحياء التراث والمحافظة عليه, مبيناً أهمية ومكانة الإبل عند العرب, مشيراً إلى أن التوجهات الاستراتيجية للمهرجان تتمثل في ترسيخ الثقافة وتعزيز التراث والجوانب الحضارية الوطنية وتعزيز المشاركة وتأصيل الموروث ونشر العمق الحضاري للمملكة.وتطرق إلى العديد من الأمور المتعلقة في جانب أخلاقيات العمل وتعريفاتها، مؤكداً أهميتها لتحقيق الهدف الرئيس لأي منظمة، وأن القيم المؤسسية تكمن في التواضع والالتزام والهمة والمؤازرة والإبداع والابتكار والإتقان.// انتهى //18:54ت م0071