جدة 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واستوّج صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمدينة الملك عبدالله الرياضية اليوم, الفائزين بسباق رالي جدة 2022م، بحضور صاحب السمو الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.وخلال الحفل المعد بهذه المناسبة ألقى سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية كلمةً أكد فيها على النجاح الكبير لختام بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية الذي تحقق في ظل الدعم السخي والتطور الكبير في رياضة السيارات والدراجات النارية من قبِل القيادة الحكيمة، مباركاً للفائزين بالبطولة.عقب ذلك اطلع الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي على عرض مرئي عن الرالي.وقد حقق السائق السعودي يزيد الراجحي (تويوتا - أوفردرايف) لقب رالي جدة 2022، الجولة الرابعة - الأخيرة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022م ، وذلك بعد تسجيله أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الثانية، التي أُقيمت يوم السبت، وطولها 131 كيلومترًا ، كما فازَ الدرّاج أنس الرحياني بلقب فئة الدرّاجات النارية ، بينما توج هيثم التويجري بلقب الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز".وفي الختام كرم سمّوه الفائزين وعدد من الجهات الحكومية والرعاة.يُذكر أن الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية أشرف على تنظيم الجولة الرابعة (الأخيرة) من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022 م، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع الشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار.// انتهى //19:34ت م0072