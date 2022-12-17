الدمام 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واساختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس، فعاليات الركن التوعوي الذي نظمه للتعريف بالزراعة العضوية واستمر يومين، وذلك بمقر الفرع بالدمام.وعدّ مدير الفرع المهندس عامر المطيري، الركن التعريفي انطلاقاً إلى برنامج إرشادي متكامل يستهدف التعريف بالزراعة العضوية وأهميتها وفوائدها في أسواق الخضار المركزية والمجمعات التجارية، مشيراً إلى أن ممثلي ومأموري الضبط في المنطقة على أتم الاستعداد للرد على أي استفسارات متعلقة بالزراعة العضوية وكذلك استقبال طلبات التحول إلى الزراعة العضوية.ونوه المطيري بقرار تسمية 11 نوفمبر من كل عام بـ"يوم الغذاء العضوي" الذي يجسد أهمية الغِذاء العضوي الذي يعد الغذاء الصحي لجسم الإنسان لخلوه من أي أسمدة زراعية أو مبيدات حشرية كيميائية أو إضافات للأعلاف الحيوانية ما يجعله الخيار الأفضل للمستهلك مقارنة بالخضراوات والفواكه والأطعمة التي تستخدم لها بعض الأسمدة والمبيدات المصنعة كيميائياً.من جانبه، أكد مدير الثروة النباتية وممثل الزراعة العضوية بالمنطقة المهندس زكي آل عباس أهمية الجانب المعرفي الزراعي حتى يصل إلى أكبر شريحة من أبناء المجتمع من خلال الأنشطة الإرشادية المتنوعة مثل الأركان التعريفية والمهرجانات والمحاضرات، من أجل تبني مثل هذه التقنيات والأساليب الزراعية الحديثة التي تسهم في انتاج غذائي صحي وآمن مع المحافظة على الموارد الطبيعية.// انتهى //19:37ت م0073