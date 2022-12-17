القدس 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً في القدس المحتلة، بالتزامن مع الانتشار المكثف لجيش الاحتلال لتأمين عمليات اقتحام واسعة للمسجد الأقصى المبارك غداً.وأفاد مركز وادي حلوة في القدس في بيان أن جيش الاحتلال هدم منزلاً في جبل المكبر بالقدس المحتلة، لافتاً النظر إلى أن نحو 20 ألف منزل في القدس وضعها الاحتلال على قائمة الهدم.في السياق ذاته، واصل جيش الاحتلال الانتشار المكثف في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى غداً الأحد.وأكد المتحدث باسم أهالي سلوان فخري أبو ذياب في تصريح أن مئات المستوطنين تدفقوا مساء اليوم إلى ساحة البراق في الجهة الغربية من المسجد الأقصى، وأقاموا احتفالات استفزازية فيه استعداداً لاقتحاماتهم التي تبدأ غداً الأحد ، مبيّناً أن جيش الاحتلال انتشر في الطرق المؤدية للأقصى ونصبت الحواجز العسكرية.// انتهى //20:56ت م0075