الرياض 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، اليوم السبت، الفارس الإيرلندي بيرترام ألين بكأس بطولة "قفز السعودية" في نسختها الثانية في ختام أشواط البطولة، وذلك بمقر قفز السعودية بالجنادرية.ونجح الفارس الإيرلندي في خطف كأس البطولة لفئة خمس نجوم بعد أن أنهى الشوط الرابع والرئيس بزمن وقدره 33.60 ثانية، فيما حل الفارس عبد الله الشربتلي في المركز الثاني (34.76 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس عبدالرحمن الراجحي (36.19 ثانية).وفي شوط "جولة وجولة تمايز" ـ ارتفاع 150 مترا ـ لفئة الخمس نجوم، حقق الفارس النمساوي ستيفين إيدر المركز الأول بعد أنهى الشوط بزمن وقدره 40.37 ثانية، وحل الفارس عبد الله الشربتلي ثانياً (47.87 ثانية)، ثم جاء الفارس المصري محمد زيادة "مودة" ثالثاً (38.56 ثانية)، لكن بعدد أربعة أخطاء.وكان اليوم الأخير من الأسبوع الثاني من البطولة قد انطلق بتتويج الفارسة غادة السبيعي بلقب شوط "جولة وجولة تمايز" ـ ارتفاع 120 متر ـ لفئة النجمة الواحدة، بعد أن أنهت الشوط بزمن وقدره 52.81 ثانية، وحل ثانياً مشعل الحربي (52.98 ثانية)، فيما جاءت ثالثاً الفارسة فنون الحميدان (54.92 مترا).وفي الشوط الثاني "جولة وجولة تمايز" ـ ارتفاع 130 مترا، لفئة النجمة الواحدة، نجح الفارس الألماني في خطف المركز الأول والثالث بجوادين مختلفين، الأول بزمن 51.46 ثانية، والثالث بزمن 53.53 ثانية، وحل خالد المبطي ثانياً في الشوط بزمن 51.91 ثانية.// انتهى //21:45ت م0077