الرياض 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 24 / 5 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //23:02ت م0085