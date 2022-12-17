عام / الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
السبت 1444/5/23 هـ الموافق 2022/12/17 م واس
الرياض 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 24 / 5 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
23:02ت م
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