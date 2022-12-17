الرياض 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسصمَّمَت إحدى الشركات البريطانية كأس النسخة الثانية من بطولة "قفز السعودية" وللعام الثاني على التوالي.وتتميز الكأس الجديدة بهيكل ممدود بمقابض مدببة أنيقة، وكان ظهورها الأول في الـ 18 من ديسمبر من عام 2021م عندما نجح الفارس السويدي بيدير فريدريكسون والمصنف الأول عالميًّا في قفز الحواجز من خطفها في ختام النسخة الماضية.ويبلغ ارتفاع الكأس المطلي من سبائك الفضة الإسترلينية المميزة 40 سم وصنع يدوياً، ويملك قاعدة مطلية بالفضة مبنية على قاعدة خشبية، وتم حفر معلومات البطولة على الكأس بالألماس، وبخط "دين نكست".// انتهى //23:54ت م0087