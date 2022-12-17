الرياض23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسأكد الفارس المصري محمد زيادة أنه نجح في تحقيق أهدافه من المشاركة في الأسبوعين الأول والثاني من بطولة "قفز السعودية" من خلال المشاركة في أشواط فئات "النجمة الواحدة، الأربع نجوم، والخمس نجوم". وقال اليوم في ختام البطولة: " راضٍ عن مشاركتي تماماً، وحققت أهدافي في بطولة قوية ومع فرسان مصنفين عالميين، وبعد أن شاركت في النسخة الأولى الموسم الماضي، قررت المشاركة في النسخة الثانية، وسأشارك أيضاً في النسخة الثالثة في حال أقيمت، وأرجو أن تقام كون البطولة قوية وأشواطها ذات تقييم عالٍ ومؤهلة لكأس العالم وسمعتها اليوم لا تقل عن البطولات الكبرى في أوروبا وغيرها".وأفاد أنه شارك بجوادين صغيرين؛ لرغبته في منحهم خبرة أكثر وتحقيق نتائج بهم، وقال "التوقيت مناسب لهما ولمشاركتهما، أحضرتهما من أوروبا للمنافسة في أشواط النجمة الواحدة".وأضاف: "أحب السعودية أولاً، كل شيء فيها جميل، لذلك فضلتها على بطولات عدة، في النسخة الأولى انبهرت من قوة المشاركة وجودة الفرسان، الإسطبلات هنا ممتازة، والميدان رائع، والحضور الجماهيري جميل جداً"، ممتدحاً مستوى الفرسان السعوديين، مشيراً إلى التطور الكبير مقارنة بالنسخة الأولى، وقال: "فرسان السعودية وجوه جديدة وجميلة جداً، ولديهم رغبة قوية في تحقيق نتائج، وأيضاً يحضون بدعم ملحوظ من اتحاد الفروسية، وأتوقع لهم مستقبلاً مبهراً جداً بمشيئة الله تعالى".// انتهى //23:56ت م0088