الرياض 23 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 م واسأبدى الفارس لوبيز دي أوسا القادم من موناكو سعادته بزيارة المملكة لأول مرة والمشاركة في النسخة الثانية من بطولة "قفز السعودية".وقال - في تصريح عقب ختام البطولة اليوم-: "هذه أول مشاركة لي في المملكة، وسعيد بوجودي هنا، وأرى أن البطولة على مستوى عالٍ من التنظيم، كل شيء جميل هنا من ناحية الميادين والإسطبلات والمرافق العامة، وجدول البطولة، جميعها منظمة بشكل رائع".وشدد لوبيز دي أوسا على أن المنافسة في الأسبوعين الأول والثاني ومع نهاية كل أسبوع مثيرة جداً، وهو ما جعلها صعبة، مؤكداً أن مستوى الفرسان عالٍ جدًا وهذا أمر إيجابي وكبير ويجعل المستوى عالياً ومشوقاً.// انتهى //23:56ت م0089