القدس 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واساستشهد فلسطينيان اليوم في عملية دهس نفَّذَها مستوطن يهودي بسيارته بشكل متعمَّد، بقرب حاجز زعترة بمدينة نابلس شمال الصفة الغربية، في أثناء إصلاحهم مركبتهم.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين هما الشقيقان محمد مطير، ومهند مطير، اللذان أصيبا بجروح حرجة قبل إعلان استشهادهما، وهما من مدينة القدس المحتلة.// انتهى //00:41ت م0001