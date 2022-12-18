بغداد 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسبحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي أمس، مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابي ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة.وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن بلاده دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم.وأوضح ماكغورك من جانبه استمرار دعم الولايات المتحدة استقرار العراق وأمنه وسيادته.// انتهى //02:01ت م0002