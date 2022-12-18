الدوحة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأحرز منتخب كرواتيا لكرة القدم المركز الثالث لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بعد تغلبه على المغرب بهدفين مقابل هدف أمس السبت على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث.سجل هدفي المنتخب الكرواتي كل من جاسكو جافاردويل في الدقيقة (7) وميسلاف أورسيتش (42)، فيما سجل هدف المنتخب المغربي أشرف داري في الدقيقة (9).وقام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بتقليد لاعبي المنتخب الكرواتي الميداليات البرونزية بعد حصولهم على المركز الثالث، فيما أنهى المنتخب المغربي مشاركته المميزة في المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي يحصل على المركز الرابع في تاريخ المونديال.// انتهى //02:34ت م0003