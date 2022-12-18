ينبع 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسدشن مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي في مبنى الأقسام النسائية بتعليم المحافظة، المعرض المقام بمناسبة المهرجان التعليمي الترفيهي للطفل بعنوان ( تعلم اليوم لتبتكر غداً)، الذي نفذه قسم رياض الأطفال بتعليم ينبع، بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور، ومشاركة من أطفال رياض الأطفال بتعليم المحافظة الذين قدموا العديد من العروض المسرحية.وأوضح مدير التعليم خلال كلمته اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بمرحلة الطفولة، وحق الطفل في التعليم والتعلّم، مشيرًا إلى جهود وزارة التعليم في تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، والاهتمام بالتوسع في مدراس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال؛ لتمكين الأطفال من التعليم في بيئة آمنة ومحفزة تساعدهم على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.وأكدت رئيسة قسم رياض الأطفال بتعليم ينبع نوال فراج الحازمي، أن قضية الطفولة هي من أولويات الرؤية الطموحة 2030 واهتمامها البالغ ، حيث سعت إلى تمكين الطفل من حقه في التعليم والتعلّم، وتوفير البيئة الآمنة والسليمة له، وتنمية قدراته ومهاراته، وحمايته نفسياً وبدنياً وعقلياً، وترسيخ القيم الإيجابية لإعداده مواطن صالح يعتز بوطنه، والولاء لقيادته، ويتمسك بقيم مجتمعه، مشيرةً إلى أن إدارة التعليم بالمحافظة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تعريف وتوعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، والاهتمام بتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم، وإعدادهم لبناء شخصية أكثر تفاعلاً مع تطورات المستقبل .و أضافت أن المهرجان يسعى إلى غرس المبادئ والقيم، والعناية باللغة العربية، وتعزيز قيم الإتقان والانضباط، و التوعية بحقوق الطفل في فرص الحياة والتعلم والإبداع الثقافي في مختلف المجالات، وإشراك الأطفال في تجارب تفاعلية تنمي قدراتهم، وتُشعرهم بالفخر بتاريخهم ومستقبلهم.// انتهى //06:11ت م0008