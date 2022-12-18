كمبالا 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسرفع الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني جميع القيود المفروضة على التنقل والمتعلقة بمكافحة فيروس إيبولا، قائلا إن بلاده أحرزت تقدما في كبح المرض الفتاك.وألغى موسيفيني القيود المفروضة في بؤرة المرض بمنطقة موبيندي التي سجلت 66 إصابة و29 وفاة، وفي منطقة كاساندا التي رصدت 49 إصابة و21 وفاة.وقال الرئيس في بيان "في الوقت الحالي، لا يوجد انتقال للمرض ولا مخالطة قيد المتابعة ولا يوجد مرضى في مرافق العزل، ونتقدم بشكل جيد مع العد التنازلي".// انتهى //07:17ت م0010