القدس 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصاعد اعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها استشهاد فلسطينيين شقيقين من مدينة القدس المحتلة في عملية دهس متعمدة نفذها مستوطن بسيارته قرب حاجز زعترة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تزامنت مع اعتداءات مكثفة ينفذها هؤلاء ضد الشعب الفلسطيني ومخططاتهم لتنفيذ عمليات اقتحام جديدة للمسجد الأقصى المبارك.واهتمت صحف الأحد بتصريحات الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التي أكد فيها أن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الأساس لتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية وتحذيره من خطورة السياسة الإسرائيلية التي تريد تكريس الاحتلال ونظام الفصل العنصري ( الأبارتهايد ) .وتحدثت عن دخول مفاوضات الأمم المتحدة الحاسمة لإبرام "اتفاقية سلام من أجل الطبيعة" مرحلتها النهائية بمشاركة وزراء البيئة من جميع أنحاء العالم المجتمعين في مونتريال لحضور مؤتمر كوب15 ، لافتة النظر إلى أنه ما يزال الطموح هو إبرام اتفاقية تاريخية بشأن التنوع البيولوجي بحلول 19 ديسمبر على غرار اتفاقية باريس للمناخ في 2015.وسلطت صحف فلسطين الضوء على اجتماع اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة في لندن لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومناقشة أفق تطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.// انتهى //07:30ت م0011