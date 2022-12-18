مسقط 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسبدأ الناخبون العُمانيون في الخارج التصويت واختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق "انتخب"، وتستمر عملية التصويت التي بدأت في الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.وقد خصّصت وزارة الداخلية اليوم الـ 18 من ديسمبر لتصويت الناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان، والـ 25 من الشهر ذاته للناخبين في سلطنة عُمان.ويبلغ إجمالي المترشحين لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة 696 مترشحًا بينهم 27 امرأة، فيما يبلغ عدد الناخبين 731767 ناخبًا، بينهم 347965 ناخبة.// انتهى //07:36ت م0012