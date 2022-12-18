ينبع 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأقامت وكالة كلية ينبع للتقنية التطبيقية ممثلةً بوحدة التنسيق الوظيفي وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج ( هدف ) ورشة عمل "خدمات الإرشاد المهني والتعريف ببرامج صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف )" قدمها المرشد المهني فؤاد فلاته حيث تضمنت عدة محاور منها : التعريف بخدمات الصندوق، كيفية إعداد السيرة الذاتية، كيفية اجتياز المقابلات الشخصية، طرق البحث عن عمل بطريقة احترافية.واختتمت الورشة بتسليم شهادات حضور معتمدة من صندوق الموارد البشرية ( هدف ).يأتي ذلك البرنامج ضمن برامج وحدة التنسيق الوظيفي خلال الفصل التدريبي .// انتهى //07:42ت م0013