القدس 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واساقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت الطرق المؤدية إلى الأقصى، لتأمين عمليات الاقتحام الواسعة لباحاته .وأفاد المتحدث باسم أهالي سلون في القدس فخري أبو ذياب في تصريح أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات انطلاقاً من باب المغاربة، وذلك بحماية من قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة على بوابات الأقصى، لافتاً أن المستوطنين يعتزمون خلال الساعات تنفيذ عمليات اقتحام جديدة.// انتهى //09:39ت م0015