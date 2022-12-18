نجران 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واستنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التوجيه الطلابي غداً، دورة مجانية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في اختبار القدرات -عن بعد-.وأوضحت الإدارة أن الدورة التي تستمر لمدة شهر، تهدف إلى تهيئة طلبة المرحلة الثانوية، ومساعدتهم في فهم اختبار القدرات وكيفية التعامل معه، مشيرةً إلى أن الدورة ستكون 4 أيام في الأسبوع.وبينت الإدارة أن يومي السبت والثلاثاء ستخصص للجزء الكمي، متضمنة مناقشة لأهم الأفكار، وأساسيات الرياضيات التي تتكرر في اختبار القدرات، وكيفية الحل بسرعة، فيما سيخصص يومي الأحد والأربعاء للجزء اللفظي، حيث يتدرب الطلاب على إدراك الأجوبة الصحيحة وفق إستراتيجيات الحل المختلفة.// انتهى //09:52ت م0017