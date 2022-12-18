إسلام آباد 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أكّد عزمه على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.وسلطت الضوء على تصريح وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري الذي أكّد بأن بلاده لن تتسامح مع الإرهاب المستمر ضدها عبر الحدود.وأشارت صحف الأحد إلى مساعي باكستان لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع جمهوريات آسيا الوسطى، من خلال ربطها مع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، ومنحها الوصول إلى موانئها البحرية.وأخبرت عن مقتل ثلاثة أشخاص جراء هجوم مسلح نفذته عناصر مجهولة على سيارة في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وتناولت صحف إسلام آباد متفرقات منها تعزيز الإجراءات الأمنية في فرنسا أثناء خوض المنتخب الفرنسي نهائي كأس العالم لكرة القدم مع نظيره الأرجنتيني، وأنباء تأثر الحياة العامة في العديد من مدن ومناطق بريطانيا إثر تساقط الثلوج بكثافة.// انتهى //10:18ت م0020