الخرطوم 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ترحيب وزير العدل رئيس الآلية السودانية لحقوق الإنسان محمد سعيد الحلو أمس، بتعيين مفوضية حقوق الإنسان الأممية رضوان نويصر، تونسي الجنسية، خبيراً معنياً بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان خلفاً لأداما دينغ.ولفتت الانتباه إلى تأكيد نائبة رئيس بعثة يونيتامس المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية بالسودان خارجيات لوندياي، أنها على ثقة من قدرة السودانيين على تجاوز التحديات السياسية التي تواجه البلاد.ونقلت صحف الأحد عن تسجيل معدل التضخم فى السودان انخفاضاً في شهر نوفمبر الماضي حيث بلغ 88.83% مقابل 102.61% لشهر أكتوبر، كما انخفض معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات حيث سجل في نوفمبر 69.25% مقابل 74.70% لشهر أكتوبر.وعرجت على موافقة مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي في أبيدجان، على تمويل مشروع طارئ لإنتاج القمح في السودان بمبلغ (73.81) مليون دولار.ونشرت صحف السودان تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التي أكد فيها أن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الأساس لتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية.// انتهى //10:38ت م0022