القاهرة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتناقلت تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اعتزاز بلاده بعلاقة الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها مع الولايات المتحدة، معربًا عن تطلعه لمواصلة العمل على تنمية أواصر التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة.وعرجت صحف الأحد على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري من نظيره الروسي سيرجي لافروف، وتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.ونشرت تأكيد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنّ حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الأساس لتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية، محذرًا من خطورة السياسة الإسرائيلية التي تريد تكريس الاحتلال ونظام الفصل العنصري.وتطرقت صحف القاهرة إلى إدانة مجلس الأمن الدولي الهجوم الذي أدى إلى مقتل اثنين من أفراد شرطة بعثة المنظمة الدولية في مالي، داعيًا السلطات المالية إلى إجراء تحقيق سريع بشأنه.// انتهى //10:55ت م0023