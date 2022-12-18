مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بمقر الوزارة بمكة المكرمة، وزير النقل بجمهورية إندونيسيا بودي كاريا سومادي، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون المعتمرين القادمين من جمهورية إندونيسيا وسبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين، وزيادة أعداد الرحلات لتمكين أكبر عدد من الإندونيسيين من أداء نسك العمرة والزيارة.// انتهى //11:07ت م0025