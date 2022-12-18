نجران 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسنفذت أمانة منطقة نجران أمس، ورشة عمل بعنوان "الخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري"، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات بالمنطقة.وتناولت الورشة الخطة الوطنية التي سيتم من خلالها البدء في الحملات الإعلامية لتسوير الأراضي البيضاء، واعتماد مواثيق الخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري، إضافة إلى العمل على دراسة لتطوير طريق الملك عبدالعزيز، وتحديد مواقع مرادم للأنقاض المتوافقة مع المعايير البيئية، ومرادم المخلفات الزراعية.// انتهى //11:17ت م0026