القدس 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من باحات المسجد الأقصى بينهم فتاة، بالتزامن مع استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى.في السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر بمدينة نابلس، وحاصرت منزلاً واعتقلت فلسطينياً ونجله، الذي أصيب بجروح أثناء إطلاق الاحتلال الرصاص على المنزل.من جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن سبعة فلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع على منازل الفلسطينيين في مخيم عسكر بنابلس، كما اعتقلت تلك القوات فلسطينيين من مدينة الخليل بالضفة الغربية.وعلى صعيد متصل، أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير صلاح الحموري من مدينة القدس المحتلة إلى الخارج، بعد أن تم اعتقاله في مارس الماضي، وقد تعرض خلال فترة اعتقاله لمضايقات متعددة من الاحتلال.// انتهى //11:33ت م0029