إسلام آباد 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسلقي أربعة من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهم وأصيب آخرون جراء هجوم مسلح اليوم، استهدف مركزاً للشرطة في مدينة "لكي مروت" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضح مسؤول أمني أن عناصر إرهابية شنت الهجوم بشكل مفاجئ في وقت مبكر من الصباح على مركز الشرطة، وتصدى لهم رجال الأمن وأجبرهم على الفرار، غير أن تبادل إطلاق النار بين الطرفين أسفر عن مقتل أربعة من رجال الشرطة وإصابة آخرين.وأضاف أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط في المدينة للبحث عن الجناة، في حين لم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.// انتهى //11:36ت م0030