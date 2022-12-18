تبوك 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسنظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أمس، مبادرة "تحرك معنا" بالحديقة المركزية في مدينة تبوك، بالتعاون مع أمانة منطقة تبوك، ونادي تبوك لذوي الإعاقة وعدد من الجهات الحكومية والقطاعات غير الربحية بالمنطقة.وأتيح للمشاركين في المبادرة المشي والجري لمسافات تتراوح بين 1 و 5 كيلومترات، وركوب الدراجات لمسافة 12 كيلومتراً للكبار (رجال وسيدات)، كما أتيح لصغار السن المشاركة في سباق الدراجات والمشي، إلى جانب مشاركة عدد من ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز ممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدراجات، وبناء مجتمع صحي ونشيط ومستدام.وتأتي هذه المبادرة امتداداً للأنشطة الرياضية التي يطلقها الاتحاد بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، إسهاماً في تحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد والمتمثلة في بناء مجتمع صحي ومستدام، إلى جانب حرصه على تعزيز مشاركة المرأة في شتى الفعاليات الرياضية، إضافةً إلى زيادة نسب مشاركة ذوي الإعاقة انسجاماً مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث يهدف الاتحاد إلى جانب ذلك على رفع مستويات مشاركة المجتمع في الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية.وفي ختام المبادرة جرى تكريم الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في كل سباق.// انتهى //11:36ت م0031