الجزائر 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، المباحثات الهاتفية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، مبرزة تأكيد الرئيسين على مواصلة الحركة التي توجت زيارة ماكرون للجزائر الصيف الماضي، فضلاً عن التنسيق والتشاور الدائم حول الأوضاع في منطقة الساحل وليبيا والمنطقة المتوسطية.وواصلت رصد الانتخابات التونسية، مشيرةً إلى إعراب الرئيس التونسي قيس سعيد عن ارتياحه لمجريات عمليات الاقتراع واصفاً مشاركة الناخبين التونسيين باليوم التاريخي في حياة تونس والديمقراطية فيها.وعرجت على إعلان السلطات الأردنية أمس، عن توقيف 44 شخصاً شاركوا في المظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، وأدت إلى مقتل مسؤول أمني بطلق ناري.واهتمت صحف الجزائر باحتفاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، بمقرها الدائم في باريس، باليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 ديسمبر من كل عام، في موعد سنوي لإبراز إرث اللغة العربية، وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية وتنوير البشرية جمعاء.// انتهى //12:10ت م0033