تونس 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالانتخابات التشريعية التي جرت بتونس،يوم أمس، لاختيار 161 نائباً جديداً بمجلس نواب الشعب، مشيرةً إلى التوجه لصناديق الاقتراع نحو 803 الاف و 638 ناخباً، أي بنسبة 8.8 %.وأوردت تصريحات للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، قال فيها إن الوضع في ليبيا معقد للغاية، وأن الجامعة العربية تشجع الأطراف السياسية الليبية، وتطالبها بسرعة إجراء الانتخابات، لأنها الطريقة الوحيدة لإبداء رأي الشعب الليبي في من سيحكمه مستقبلاً عبر الديمقراطية.ورصدت تلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، وتبادلا خلالها وجهات النظر بخصوص الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.وأخبرت صحف تونس عن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قراراً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، قدمته مصر، بالتنسيق مع فلسطين، نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //12:24ت م0035