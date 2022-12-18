بروكسل 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واستوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتعزيز وتوسيع سوق الكربون الرئيسي، وأيد محور إستراتيجية الصفقة الخضراء الأوروبية التي تهدف إلى جعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي محايدًا مناخيًا بحلول منتصف القرن.وبموجب اتفاق مؤقت أعلنه ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، سيتم توسيع نطاق تداول الانبعاثات ليشمل التدفئة والنقل البري، وسيشمل أيضًا الشحن، كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على تسريع وتيرة التزام الشركات، من منتجي الطاقة إلى صانعي الصلب، بالحد من التلوث.وتعد هذه الإصلاحات العميقة جزءًا من خطة الدول الأوروبية لخفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.// انتهى //12:24ت م0036