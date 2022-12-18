جيزان 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأعلنت أمانة منطقة جازان عن توفر فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مستوصف خاص بمركز الشقيق، وذلك في مزايدة عامة تتضمن تأجير قطعة أرض لغرض إقامة مشروع مستوصف خاص بمساحة 2607.68 م2، بعقد يمتد لـ 25 عاماً.ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال للاطلاع على الفرصة الاستثمارية، والتفاصيل من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //13:38ت م0052