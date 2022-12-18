بريدة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان المشرف العام على رابطة أصدقاء البيئة بمنطقة القصيم، يرافقه المشرف العام على الإدارة العامة للحماية واللوائح والتراخيص بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي اللواء علي الأسمري، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.وأكد سمو أمير القصيم أهمية الجهود التي يبذلها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بهدف الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر، مشيداً بمستهدفات المركز لتحقيق رؤية المملكة 2030، لتطوير وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية وتعزيز الوقاية من الحشرات والآفات المضرة بالغطاء النباتي.واستمع سموه إلى شرح موجز عن دور المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي والمسؤوليات التي ينطلق منها المركز.// انتهى //13:41ت م0053