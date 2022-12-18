جيزان 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا, وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.// انتهى //13:41ت م0054