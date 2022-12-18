جدة 24 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 18 ديسمبر 2022 م واسصادرت أمانة جدة خلال الأسبوع الماضي، 2.25 طناً من الخضروات، وذلك ضمن جهودها لإزالة المخالفات، ومنع الظواهر السلبية في الأحياء، والحد من ظاهرة المظلات العشوائية على الطرقات والأرصفة.وأوضحت رئيس بلدية العزيزية هبة البلوي، أن الفرق الرقابية نفذت حملة في نطاق أحياء بلدية العزيزية، رصدت خلالها نحو 36 موقعاً مخالفاً لشروط البناء، بالإضافة إلى مكافحة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، حيث رصدت عدة مواقع لمظلات مخالفة، وجرى إزالة 21 تعدياً على أجزاء من الطرق العامة.// انتهى //13:43ت م0055